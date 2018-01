Mann døde etter å ha blitt sugd inn i MR-maskin

Bar en metallsylinder da maskinen skulle vært skrudd av.

En 32 år gammel pårørende til en pasient i India mistet livet etter han ble sittende fast i en MR-maskin i helga, melder blant annet Hindustian Times og AFP.

MRI- eller MR-maskiner (magnetisk resonans) benytter svært kraftige magnetiske felt for å avbilde hva som foregår inni kroppen til en pasient, litt som en veldig avansert røntgen-maskin.

Magnetfeltene som oppstår under bruk er så kraftig at det normalt er strenge prosedyrer for å sørge for at ingenting magnetisk blir med inn i maskinen - spesielt smykker, piercinger og lignende. Og i de fleste tilfeller går alt bra.

Men på Nair-sykehuset i Mumbai gikk det i helga veldig, veldig galt.

Se hvor mye kraft en MR-maskin kan ha:

Det var en en pårørende til en pasient som skulle inn i MR-maskinen som det gikk fryktelig galt med. Ulykken skal ha skjedd da 32-åringen holdt pasientens oksygenflaske mens de gikk inn i rommet MR-maskinen sto i.

Det skal ha vært en av de ansatte på sykehuset som ba ham ta med oksygensylinderen.

På dette tidspunktet skulle maskinen ha vært skrudd av, men det var ikke av betydning. Magnetfeltet skal ha fått tak i oksygenflasken. 32-åringen skal ha blitt sugd inn i maskinen og blitt holdt fast fordi hans hånd kom i klem mellom flasken og maskinen.

Flere radiografer som har kontaktet Nettavisen påpeker at magnetfeltet rundt en MR-maskin alltid like sterk - selv når den ikke er i bruk. Dermed er alt metall i rommet MR-maskiner brukes i forbudt. Norske sykehus har egne oksygentanker i komposittmateriale for å unngå den typen uhell som skjedde i dette tilfellet.



MR-maskinen skulle ha vært skrudd av da 32-åringen holdt oksygenflasken til en pasient som skulle undersøkes. Det var den ikke.

Samtidig som fingrene hans ble knust, begynte oksygenflasken å lekke. Det skal ha vært inhalering av store mengder oksygen som var dødsårsaken.

Politiet er nå koblet inn i saken, og flere ansatte ved sykehuset er arrestert.

- Vi har arrestert legen og en annen ansatt med mistanke om uaktsomt å ha forårsaket en annens død, sier en polititalsperson til nyhetsbyrået AFP.

Mest sett siste uken