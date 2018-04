Mann dømt for overgrep mot stedatter

En mann i 50-årene fra Romsdal er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i tre år for å ha voldtatt en åtte år gammel jente som han var stefar til.

Mannen er tidligere dømt til fengsel i tre år og seks måneder i Romsdal tingrett, men anket. I lagmannsretten fikk han strafferabatt på seks måneder ettersom det er flere år siden overgrepet fant sted, melder NRK.

I dommen heter det at voldtekten fant sted i november 2005, og at mannen truet med å drepe åtteåringens mor og søster om hun ikke gjorde som han ville.

Mannen er dømt for tre alvorlige brudd på straffeloven som følge av denne hendelsen, som i tillegg til voldtekten omfatter brudd på straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, og paragraf 199 om seksuell omgang med stebarn eller andre under 18 år man har omsorg for.

