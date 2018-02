Mann dømt for overgrep mot to av sine barnebarn

En 76 år gammel mann er i Follo tingrett dømt til fire års fengsel for seksuelle overgrep mot to av sine barnebarn. Fornærmedes fetter er også dømt i samme sak.

Straffen for bestefaren er ett år mer enn det påtalemyndigheten ba om, skriver Østlandets Blad.

– I skjerpende retning vektlegger retten at tiltalte på kynisk vis har forgrepet seg på to forsvarsløse barnebarn, som på handlingstidspunktet var i alderen seks til åtte år. Tiltalte er jentenes bestefar som familien hadde mye kontakt med, og som barna skulle kunne føle seg trygg sammen med. Tiltalte sviktet sine omsorgsoppgaver på det groveste, konkluderer Follo tingrett.

76-åringen ble pågrepet høsten 2016, og har siden den gang sittet i varetekt. Den ene av jentene som ble utsatt for overgrep fra bestefaren, ble også utsatt for overgrep av fetteren sin, ifølge dommen fra Follo tingrett. Fetteren (26) er i samme sak dømt til fengsel i to og et halvt år.

Ifølge forsvarer Helene Elness mener 26-åringen han er uskyldig dømt, og har anket dommen.

– Den er anket og saken skal opp igjen i mai 2018, sier hun til avisen.

De har ikke lyktes i å få kontakt med bestefarens forsvarer, men han er erklærte seg i likhet med 26-åringen ikke skyldig da saken startet i Follo tingrett.

I tillegg til fengselsdommen er bestefaren dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisning til den eldste av de to barnebarna, og 120.000 kroner til den yngste. Fetteren er dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisning til den eldste av kusinene.

