Mann dømt for seksuelt overgrep mot niese

En mann fra Aust-Agder er dømt til fengsel i seks måneder for å ha hatt seksuell omgang med sin niese da hun var under 15 år gammel.

Hendelsen fant sted i 2009 da kvinnen var på besøk hos sin onkel, som den gangen var 30 år gammel, skriver Fædrelandsvennen.

Ifølge dommen hadde mannen samleie uten prevensjon med jenta. Hun har fortalt at hun dagen etter ringte en venninne for å skaffe angrepille. Men det var først senere at hun fortalte om overgrepet, noe som da førte til anmeldelse.

Onkelen vedgikk at niesen hadde vært på besøk den aktuelle helgen, men nekter for å ha hatt samleie med henne. Retten fester imidlertid lit til kvinnens forklaring som framstår som detaljert og konsistent, og dessuten underbygges av bevis.

Mannen er erkjenner ikke straffskyld. 60 dager av straffen er gjort betinget, og han er dessuten dømt til å betale 75.000 kroner i oppreisning til kvinnen.