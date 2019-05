Mann dømt for voldtekt i Bergen

En mann i 30-årene er i lagmannsretten dømt til fire års fengsel for voldtekt av en kvinne etter en gjenforeningsfest i Bergen. Mannen vil anke dommen.

Ifølge Bergens Tidende er mannen dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning. Både fengselsstraffen og beløpet er det samme som da samme som da saken var oppe i Bergen tingretten.

Gulating lagmannsrett legger kvinnens forklaring til grunn, mens den finner «flere problematiske elementer» i mannens versjon av saken.

– Dette sender et viktig signal om at selv om ord står mot ord, kan det være strafferettslig bevis for voldtekt ut fra en troverdighetsvurdering, sier aktor i saken, statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes.

– Klienten min synes det er tungt å bære et resultat som dette, og vi jobber nå med en anke til Høyesterett, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic.