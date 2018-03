En mann er i Bergen tingrett dømt til to års fengsel for å ha voldtatt en seks år gammel jente han satt barnevakt for og for overgrep mot en annen jente.

Det alvorligste forholdet, seksuell omgang med den da seks år gamle jenta, regnes som voldtekt, skriver Bergens Tidende. Ifølge dommen skjedde det en natt tiltalte satt barnevakt for jenta.

I retten nektet mannen straffskyld for det meste, men delvis skyld for å ha hatt barneovergrepsmateriale.

Straffen er satt til to års fengsel, et halvt år kortere enn aktor ønsket. Retten mener det er noe formildende at tiltalte hadde en «svært krevende oppvekst».

