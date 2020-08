Mann døde etter å ha havnet i klem under bil

Politiet opplyser at avdøde trolig holdt på med arbeid på bilen.

(Bergensavisen): Alle nødetater rykket mandag ettermiddag ut til en adresse i Alver kommune, der en mann hadde havnet i klem under en bil.

Livet til mannen i 40-årene sto ikke til å redde. Politiet betrakter dødsfallet som en ulykke.

– Han havnet i klem under bilen og døde av skadene. Ulykken har nok skjedd i forbindelse med at han har drevet på med arbeid under bilen, sier innsatsleder Tom Johannessen i politiet til BA.

Etterforsker dødsfallet

Politiet ønsker ikke å gå innpå detaljer om hvordan ulykken skal ha skjedd, men sier at hovedteorien er at en løfteanordning sviktet.

– Etter hva vi kan se, så har han jekket opp bilen og jobbet under, før bilen deretter falt ned, opplyser Johannessen.

Sent mandag kveld utførte politiet åstedsarbeid på ulykkesstedet.

PARKERINGSPLASS: Ulykken skjedde på parkeringsplassen utenfor et hus. Foto: Anders Kjølen (Bergensavisen)

Funnet av bekjent

Mannens pårørende er varslet, får BA bekreftet.

Ifølge politiet var det en bekjent av avdøde som varslet nødetatene etter å ha funnet mannen under bilen.

– Nå skal vi sammenholde opplysningene vi har, og ta videre avhør hvis det er formålstjenlig. Det vil også bli foretatt en obduksjon, sier innsatslederen.

