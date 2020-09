Mann døde etter lakris-overdose

Kollapset inn på restaurant og døde dagen etter.

NEW YORK (Nettavisen): En 54 år gammel mann fra Massachusetts i USA døde etter å ha spist for mye lakris. New England Journal of Medicine skriver at den 54 år gamle mannen døde i fjor av plutselig hjertestans, som man koblet til for mye inntak av lakris.

I flere uker før mannen døde, skal ha ha spist rundt halvannen pose med lakris daglig, skriver New York Post.

Lakris inneholder det søte stoffet glycyrrhizin, som kan skape hjerteproblemer. Ifølge NHI.no kan for mye lakris føre til høyt blodtrykk og forstyrre kroppens kaliumbalanse.

- Selv bare litt lakris kan øke blodtrykket ditt, sier legen Neel Butala, en kardiolog ved Massachusetts General Hospital, til New England Journal of Medicine.

New York Post skriver at den 54 år gamle mannen døde dagen etter at han kollapset inne i en hurtigmatrestaurant i Massachusetts. Legene som undersøkte mannen oppdaget at han hadde farlig lite kalium, noe som førte til unormal hjerterytme og andre problemer. Boston.com skriver at dette var snakk om et ekstremtilfelle.

Food and Drug Administration advarer nå om at det å spise rundt 55 gram svart lakris om dagen i to uker, kan føre til uregelmessig hjerterytme.

Spiste for mye Fisherman’s Friend

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke advarer også om at mye lakris kan gi høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser.

De omtaler blant annet et tilfelle omtalt i et legetidsskrift der en 66 år gammel mann som fikk høyt blodtrykk, forstyrrelser i syre-base-balansen og uforklarlig lave kaliumnivåer i blodet på bakgrunn av et altfor høyt inntak den lakrisholdige halspastillen Fisherman’s Friend. Ifølge LHL normaliserte aller verdiene seg da han sluttet å spise pastillene.

LHL viser også til et tilfelle fra Sverige der en kvinne (44) som hadde spist 40-70 gram lakrisgodteri hver dag i fire måneder til slutt ble innlagt med store hjerterytmeforstyrrelser og lave kaliumnivåer. Der heter det at innleggelsen på universitetssykehuset i Umeå bare kunne forklares med hennes inntak av lakris.

Ifølge LHL omtalte også Tidsskrift for Den norske legeforening en lignende hendelse fra 2002 med en kvinne (19) som hadde spist mye lakris. Hun spiste rundt 200 gram daglig, og ble til slutt innlagt grunnet et svært høyt blodtrykk og lave kaliumnivåer.