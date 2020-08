Mann døde etter seks minutter på varm asfalt i politiets varetekt: – Han kjempet for livet sitt og tapte

En ny politisak rammer USA.

Politiet i Arizona har sluppet opptak fra kroppskamera og overvåkningsbilder som viser arrestasjonen av den 28 år gamle Ramon Timothy Lopez, som døde 4. august etter at han ble holdt nede av politibetjenter i seks minutter på varm asfalt.

Ifølge amerikanske meteorologer fra National Weather Center kan asfalten ha vært så varm som 53 grader da Lopez ble holdt mot den, melder Sky.

Hendelsen startet med at Arizona-politiet fikk en melding om en «mistenksom mann som gjorde merkelige bevegelser og kikket inn i biler».

Da en politibil ankommer stedet viser overvåkningsbildene fra rapporten at Lopez først løper bort fra bilen, og etter en liten stund, inn i en dagligvarebutikk. Ifølge politiet skal mannen ha stjålet en drikkevare herfra, og kastet den i ansiktet på en politibetjent som var på vei inn i butikken for å konfrontere Lopez, da sistnevnte var på vei ut.

Se hendelsen i videovinduet øverst.

Politibetjenten begynte å løpe etter Lopez, som svarte med å fortsette å kaste drikke i ansiktet på politibetjenten. 28-åringen ble til slutt tatt igjen og tvunget ned i asfalten på en bilvei.

Kjempet imot

Videobildene fra kroppskameraene viser at politiet forsøker å få håndjern på Lopez, som skriker mens han kjemper imot. Først etter et par minutter klarer de tre politibetjentene å få Lopez over på magen.

Fire minutter etter at arrestasjonen er påbegynt spør en av politibetjentene:

– Alt i orden?

– Jada, jeg tror det, svarer en av dem.

Få sekunder senere sier den ene politibetjenten:

– Åh nei, armen hans røk. Hans venstre arm, liksom, røk.

Politibetjentene sier over radioen at de tror Lopez, på grunn av oppførselen hans, er ruset på narkotiske stoffer.

Med både håndjern og fotlenker på beveger han seg fremdeles da betjentene tar han inn i politibilen, for å kjøre bort til en nærliggende parkeringsplass, slik at de ikke lenger blokkerer trafikken på stedet.

– Våkn opp, kompis

Da de ankommer parkeringsplassen gir ikke Lopez lenger noen livstegn fra seg. Politibetjentene forsøker å gi Lopez vann.

– Våkn opp, kompis, sier en politibetjent.

En annen spør: «Har du en puls?» En politibetjent svarer: «Ja. Han puster. Han puster, folkens.»

Deretter heller de vann på hodet hans.

Lopez blir senere erklært død ved et nærliggende sykehus.

Tobarnsfar

– Ingen er perfekte, men han fortjente ikke noe av det der, sier Lopez sin bror, David Gonzales til KNXV-TV.

– De var på toppen av ham med all tyngden sin på den varme asfalten. Hvem ville ikke kjempet imot? Han kjempet for livet sitt, og han tapte, fortsetter han.

Ifølge Independent hadde Lopez to barn med kjæresten Evangelina Rodriguez, inkludert en to måneder gammel baby.

– Jeg føler bare at de kunne ha gjort noe, og jeg føler at de stjal faren fra barna mine, sier Rodriguez til en lokal kringkaster.

Lopez hadde tidligere vært i kontakt med politiet, ifølge familien, og moren Laura Gonzales sier til AZ Central at han var redd for politiet. Hun forteller at sønnen hennes opplevde intens angst og hadde oppsøkt leger, men ikke fått noen diagnose for psykiske lidelser.

Dødsårsaken til Lopez er ennå ikke fastslått. To separate etterforskninger av hendelsen pågår for å undersøke handlingene til de involverte politifolkene.