Mann dømt til 15 års forvaring for overfall og voldtekter av kvinner i Oslo

I tillegg er mannen i 30-årene dømt til å betale 750.000 kroner i oppreisningserstatning til ni ulike kvinner.

Artikkelen oppdateres.

I fjor sommer omtalte Nettavisen nyheten om en pågripelse av en mann i Oslo i 30-årene, som i første omgang ble siktet for voldtektsforsøk.

Nettavisen kjente til at saken dreide seg om langt flere ofre, og samme dag holdt politiet pressekonferanse der de fortalte om et større sakskompleks med en mulig serieovergriper.

Onsdag ettermiddag fikk mannen dommen fra Oslo tingrett. Han ble ilagt en straff på 15 års forvaring for flere voldtekter, overfall og voldtektsforsøk. Dette er tre år strengere straff enn hva det ble lagt ned påstand om i retten av statsadvokat Sturla Henriksbø.

Alle hendelsene fant sted på nattetid i området rundt Grünerløkka i Oslo. Ifølge tiltalen mistet tre av kvinnene bevisstheten som følge av kvelningen. Nettavisen omtalte i fjor høst at politiet fikk gjennombrudd i saken etter ett DNA-treff.

Voldtok kvinne lille julaften

I retten erkjente mannen delvis straffskyld for anklagene. Mannen er dømt for overfall mot syv kvinner, hvor han skal ha kvalt dem eller forsøkt å kvele dem. I tillegg er han dømt for to voldtekter eller forsøk på dette. Han er også dømt for to sovevoldtekter.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med mannens forsvarer Sidsel Katralen. Dommen er ikke rettskraftig, som betyr at den ikke er endelig, og kan ankes til Borgarting lagmannsrett.

Én av voldtektene mannen er dømt for skjedde natt til lille julaften 2017 i Tøyenparken i Oslo.

- Det har vært en tøff tid for min klient med å møte i retten. Hun har ventet i spenning på dommen. Resultatet av dommen er i tråd med det hun håpet, sier bistandsadvokat Trine Rjukan til Nettavisen.

- Det er åpenbart av stor betydning at han er domfelt for det som skjedde. Både med tanke på at hun ønsket å bli trodd, at hun skal gå videre i livet og at hun skal få bearbeidet hendelsen.

Mannen ble i tillegg dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie), i tillegg til en mindre sum for tapt inntektsfortjeneste.

Tidligere domfelt i sedelighetssaker

Mannen i 30-årene er domfelt flere ganger for volds- og sedelighetsforbrytelser. I 2013 ble han i Borgarting lagmannsrett dømt for å ha voldtatt en kvinne som var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

Han ble dømt for det samme forholdet mot kvinnen i Oslo tingrett i oktober 2012.

Dommen fra lagmannsretten var på fire års fengsel, hvorav ett år skulle gjøres betinget med to års prøvetid. I dommen går det frem at den 38-åringen møtte kvinnen på byen, før de dro hjem til mannen for å se på hunden hans.

Mannen er også dømt for grov vold mot en kvinne i desember 2014, og for vold mot en mann i 2005. I 2009 ble han dømt for nye voldsepisoder, etter å ha vært tiltalt for voldtektsforsøk.

I tillegg er han bøtelagt for vold en rekke ganger.