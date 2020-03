Mann dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning for spredning av nakenbilder av Nora Mørk

I tillegg må han betale en bot på 18.000 kroner, og saksomkostninger på 3000.

Artikkelen oppdateres.

Opplysningene kommer frem i en fersk dom fra Vestfold tingrett tirsdag ettermiddag der det blant annet heter:

«Bistandsadvokaten har anført at oppreisning i saken her bør idømmes og at erstatningen bør settes til 150 000 kroner. Retten idømmer oppreisning som påstått og finner kravet godt begrunnet.»

Fra før er to menn dømt i forliksrådet til å betale 150.000 kroner hver i erstatning til håndballstjernen.



Er du blitt utsatt for uønsket og ulovlig spredning av bilder? Se rådene fra Slettmeg.no nederst i artikkelen.

Les også: Nora Mørk: Ble innlagt på sykehus etter spredning av nakenbilder

Elden: - Tror erstatningskravet skremmer

Det var John Christian Elden som representerte håndballstjernen Nora Mørk i saken.

- Dette er en veldig viktig dom. Tingretten har kommet til det samme som to ulike forliksråd har i et par av de andre sakene der Mørks bilder ble videredelt, og tilkjent 150 000 i oppreisning, sier Elden til Nettavisen.

- Dette har forhåpentligvis stor betydning for å få folk til å avstå fra denne type aktiviteter i fremtiden. Jeg tror erstatningskravet skremmer mer enn boten i disse sakene, og er glad for at retten fullt ut har fulgt vår argumentasjon

Den tiltalte mannen møtte ikke selv i retten. Han er ilagt en såkalt fraværsdom.

John Christian Elden representerer Nora Mørk i bildedelingssaken. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Det er en 36 år gammel mann som er dømt til å betale erstatningssummen etter å ha spredt nakenbilder av håndballstjernen Nora Mørk. I tillegg må han betale en bot på 18.000 kroner.

Mannen ble opprinnelig ilagt et forelegg på 15.000 kroner som han har nektet å godta, og saken endte derfor i retten.

På toppen av alt er mannen idømt sakskostnader på 3000 kroner.

Medregnet alt er 36-åringen dømt til å betale 171.000 kroner i erstatninger, bøter og saksomkostninger.

Retten baserte seg på dokumentbevis i saken, herunder tips fra politiets nettpatrulje, bildebevis av tiltaltes profil på Twitter, Facebook og blogg, et vitne og Mørks egen forklaring.

I retten kom det frem at det er i underkant av 30 bilder som er spredt. Bildene er av ulik karakter. Håndballstjernen Mørk forklarte seg på telefon fra Bucuresti i Romania, der hun er proff.

I dommen heter det videre:

«Deling av andres private og intime bilder utgjør generelt et sterkt inngrep i vedkommendes privatliv. Spredning av private bilder i sosiale medier og andre fora er et alvorlig og stadig økende samfunnsproblem. Slik kriminalitet har ofte store konsekvenser for ofrene og kan forfølge dem som rammes for resten av livet. Spredning på internett innebærer i realiteten at det skjer et «evigvarende overgrep», idet bildene aldri vil forsvinne og kan gjenbrukes på nytt. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at erstatningen bør være høy.»

Les også: Politiet etterlyste mann som hadde spredt nakenbilder av Nora Mørk - fersket på norsk ambassade i utlandet

Den tiltalte mannen møtte ikke opp i rettssaken. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Ødela livet mitt

Det var en tydelig preget Mørk som forklarte seg om sine opplevelser av spredningen av de intime bildene.

- Det er to og et halvt år siden saken kom opp og jeg ble informert. Jeg har måttet jobbe veldig med meg selv. Jeg har vært jevnlig til psykolog og det har gått utover hele livet mitt, både psykisk og fysisk. Jeg har også vært innlagt på sykehus, vært deprimert og har hatt sosial angst. Dette er ting jeg har måttet jobbe med, sa Mørk på telefon fra Bucuresti da hun forklarte seg i retten.

- På mange måter ødela det en lang periode av livet mitt, og det er noe jeg sliter med i dag. Jeg synes også det er ubehagelig å være vitne i retten. Utad er jeg en profilert håndballspiller, men dette har gjort veldig vondt.

Nettavisen ønsker svært gjerne tips fra deg. Kontakt vår journalist på mail, eller ringe på telefon 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon.

Retten er tydelig på at de mener det straffbare forholdet er grovt:

«Tiltalte har ikke forsøkt å skjule bildedelingen. Han har delt bildene på flere ulike fora, herunder både Twitter, Facebook, egen blogg og under en kommentar på VG, selv etter at det var offentlig kjent hvilken belastning videre spredning innebar for Mørk. Sett i lys av dette må overtredelsen og tiltaltes skyld karakteriseres som grov.»

Les også: Alkohol og psykiske vansker øker dødeligheten mer enn ventet (+)

Mørk fortalte også at hun gikk gjennom et samlivsbrudd på grunn av spredningen av nakenbildene.

Mørk gråt under deler av forklaringen. Det kom også frem i retten at en mann i 20-årene, bosatt i Skien, har erkjent å ha hacket en app som Mørk hadde på telefonen sin. Han vedtok forelegget han ble ilagt.

Les også: Nora Mørk bekrefter ny kjæreste

Rettssaken gikk i tinghuset i Larvik. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Det var i september 2017 at håndballstjernen fikk telefonen hacket og private bilder ble spredt. De skal også ha havnet hos spillere på Norges herrelandslag i håndball, ifølge Mørk selv.

Minst 15 identifiserte personer ble anmeldt for å ha krenket privatlivets fred, etter å ha spredt Mørks private bilder, og har vært under politietterforskning.

Les også: Dette er personene som har spredt nakenbilder av Nora Mørk

De aller fleste har vedtatt foreleggene de ble ilagt. Opprinnelig var det tre menn som nektet å betale og måtte møte i retten. Men to av disse har bestemt seg for å akseptere straffen.

Dermed var det bare én mann fortsatt nektet.

Les også: Nora Mørk la ut bilder av menn som delte de private bildene hennes

Slik kan du få hjelp

Slettmeg.no har i flere år fått en rekke henvendelser fra unge jenter og kvinner som er fortvilet over å ha fått spredt intime bilder.

- Hva skal folk som har fått intime bilder på avveie gjøre?

- Det er viktig å ta grep så fort som mulig. Jo mindre tid det er til å spre bildene jo bedre er det, har leder i Slettmeg Hans Marius Tesse tidligere sagt til Nettavisen, og ga følgende punktvise råd: