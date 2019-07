Mann dømt til fengsel for sovevoldtekt av kvinnelig medsoldat

Skal ha forgrepet seg på rommet sitt i militærleiren.

En mann i 20-årene ble i begynnelsen av juli dømt til tre års og tre måneders fengsel for voldtekt av en kvinnelig medsoldat. Kvinnen skal ifølge politiet har vært ute av stand til å motsette seg handlingen grunnet alkoholpåvirkning, og at hun sov.

Begge avtjente førstegangstjeneste i Nord-Norge i 2018/19 og bodde i samme leir. Voldtekten skal ha skjedd på et rom i militærleiren.

Da mannen møtte i retten i juni erkjente han seg ikke skyldig etter tiltalen.

- Domfelte mener at retten har vurdert bevisene feil, og at han ikke har gjort noe straffbart. Dommen blir anket, sier mannens forsvarer Rohnny Mollan Andersen til Nettavisen.

Invitert på rommet

Det var på kvelden 18. januar i år at mannen og kvinnen kom med hver sin vennegjeng på et utested i Bodø. De ble begge fraktet tilbake til leiren av en annen sjåfør natt til 19. januar. Tilbake i leiren gikk mannen etter hvert på rommet sitt, mens den kvinnelige medsoldaten var på et annet rom med flere andre.

Mannen inviterte kvinnen på Snapchat til å komme på rommet sitt, en invitasjon hun takket ja til. Mannen var alene på rommet hvor det er fire køyesenger. Kvinnen satt på en kasse på gulvet og pratet med mannen, før han foreslo at hun skulle komme opp i den øverste køyesengen, hvor han lå. Kvinnen valgte frivillig å komme opp i sengen hans.

I dommen heter det videre:

«Tiltalte lå i bar overkropp delvis under dynen. Tiltalte og fornærmede lå mot hverandre og strøk hverandre på ryggen, mens de fortsatte å prate. Tiltalte kysset fornærmede på munnen, og fornærmede sa at han ikke trengte gjøre det på nytt.

Tiltalte sa at det var helt greit. De fortsatte å ligge slik og prate. Tiltalte strøk fornærmede to-tre ganger på magen ned mot underlivet utenpå klærne. Fornærmede sa da ifra [om] at det ikke var greit, at hun ikke ville, at hun hadde ikke lyst eller at hun ikke var interessert.

Tiltalte sa at det var helt greit. Ifølge fornærmede ble det ingen dårlig stemning av det. Fornærmede duppet av noen ganger, mens tiltalte fortsatte å prate.»

I dommen kommer det videre frem at den fornærmede kvinnen våknet av at tiltalte utførte en seksuell handling på henne.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Forlot rommet raskt

«Hun kom seg opp og ned av køyen og forlot rommet i full fart.

Retten vurderer det som bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har hatt seksuell omgang med fornærmede ved å (...) mens hun sov og derfor var ute av stand til å motsette seg handlingen.»

Tiltaltes forklaring i retten var at den fornærmede medsoldaten aldri duppet av eller sovnet. Han hevdet også at kvinnen hadde nikket samtykkende da han åpnet knappen på buksen hennes. Han har også forklart at kvinnen aldri ga uttrykk for ubehag eller smerte.

Mannen ble ikke trodd.

«Retten vurderer fornærmedes forklaring som troverdig når hun sier at hun duppet av ved flere anledninger, at hun sovnet (...). Hun har forklart at hun hadde buksen på, og at tiltalte hadde presset hånden ned i buksen og trusen og at dette var smertefullt», heter det i dommen.

Les også: Mann (49) dømt for voldtekt av og seksuell omgang med tre mindreårige asylsøkere

Undersøkelser på voldtektsmottaket, som ble støttet av en lege, viste også ømhet i kvinnens underliv, som var forenlig med handlingen kvinnen mener hun ble utsatt for.

«Retten utelukker at disse skadene har oppstått på annet tidspunkt eller på annen måte enn ved tiltaltes handling. Måten fornærmede raskt forlot rommet på og at hun satt utenfor eget rom før hun la seg, støtter hennes forklaring om at hun ikke hadde samtykket til seksuell omgang.

Mobiltelefonen ble liggende igjen på tiltaltes rom, hun raskt forlot, og hun fikk den tilbake først neste dag av en medsoldat.»

Jorild Steindal, konstituert statsadvokat i Nordland. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Anders Bergundhaugen / Avisa Nordland

Tilkjent 120.000 kroner i erstatning

- Påtalemyndighetens oppfatning er at det er en riktig dom. Vi fikk medhold i påstanden om straff, og utgangspunktet er at denne typen handlinger, hvor det ikke er formildende eller skjerpende momenter, skal ligge på tre år og tre måneders fengsel, sier konstituert statsadvokat Jorild Steindal til Nettavisen.



- Vi behandler alle voldtektssaker alvorlig, og politiet fikk kjennskap til saken gjennom anmeldelsen til den fornærmede kvinnen.

Les også: Offer gråt av glede da mann ble dømt for sovevoldtekt etter at han først hadde blitt frikjent

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 120.000 kroner i oppreisningserstatning (erstatning for ikke-økonomiske tap).

- Fornærmede har hatt det tungt frem mot rettssaken. Det er tøft å skulle legge bak seg en opplevelse som dette og samtidig forberede en forklaring for retten. Hun er svært glad for at det er over nå, og vi er fornøyd med dommen, skriver kvinnens bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik i en SMS til Nettavisen.

- Han ble funnet skyldig i voldtekt til seksuell handling, som er en alvorlig integritetskrenkelse. Skadepotensialet hos mennesker som utsettes for dette kan være stort. Min klient har det etter forholdene bra, men vi er forberedt på det blir en ankesak.