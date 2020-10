Mann dømt til forvaring for flere voldtekter og overfall

Lagmannsretten opprettholder forvaringsdommen på 15 år mot en mann som er dømt for en rekke voldtekter og overfall mot kvinner i Oslo.

I januar 2019 skrev Nettavisen om mannen som politiet ville tiltale for sovevoldtekt og overfall av flere kvinner i Oslo. Senere ble tiltalen utvidet, og i august samme år ble mannen tiltalt for å ha voldtatt eller overfalt til sammen ni kvinner i Oslo.

Mannen ble i Oslo tingrett i september i fjor dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ni år.

I ett av tilfellene skal voldtekten ha skjedd natt til lille julaften 2017, klokken 04.30 i Tøyenparken i Oslo.

Der skal han ha overfalt en kvinne i 20-årene ved å angripe henne bakfra, ta grep rundt halsen hennes og slå henne i ansiktet slik at hun mistet bevisstheten. Deretter utførte han voldtekten.

– Tiltalebeslutningen gjelder meget alvorlige forhold. De alvorligste gjelder grove seksuelle overgrep mot tidligere samboer og kjæreste, og dessuten overfall av tilfeldige kvinner som har vært ute på byen i Oslo sentrum. Han er tiltalt for å ha overfalt syv kvinner i Oslo sentrum i en ettårsperiode frem til han ble identifisert og pågrepet, sa konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter Sturla Henriksbø til Nettavisen i fjor i forbindelse med tiltalen.

– Flere av de fornærmede kvinnene har fått senvirkninger etter overfallene. Flere av dem har vært sykmeldt, og andre har fått typiske ettervirkninger etter å ha blitt utsatt for slik vold. Dette er blant annet frykt for å være ute nattestid, problemer med søvn og med relasjoner til andre. Det skal være trygt å bevege seg utendørs i Oslo. Konsekvensene av overfallene er også større enn for de enkelte kvinnene isolert sett. Slike overfall mot tilfeldige kvinner gjør at byen oppleves som mer utrygg for innbyggerne generelt. Det mener vi er et skjerpende element, sa Henriksbø videre.

Han ble også dømt for voldtektsforsøk, to sovevoldtekter og flere andre tilfeller der han kvelte kvinner til de ble bevisstløse.

Mannen anket deler av dommen, og saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett tidligere denne måneden. Nå har lagmannsretten kommet fram til forvaringsdommen på 15 års forvaring med en minstetid på ni år opprettholdes. I tillegg ble oppreisningen til fire av kvinnene behandlet i ankesaken. Her ble han dømt til å betale summer på mellom 125.000 og 200.000 kroner til hver av kvinnene.

De fleste av overfallene skjedde på gata i Oslo i bydelene Bislett, Torshov, Bjølsen, Tøyen, Grünerløkka og St. Hanshaugen, der han fulgte etter kvinnene før han tok kvelertak på dem.

Mannen er også dømt en rekke ganger tidligere, blant annet for vold og voldtekter.