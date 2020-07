Mann dømt til tre og et halvt års fengsel for 28 år med konemishandling

En mann er i Jæren tingrett dømt til tre og et halvt års ubetinget fengsel for å ha mishandlet kona over en periode på 28 år, samt to døtre hele livet deres.

Det skriver Stavanger Aftenblad. Den 55 år gamle mannen er dømt for grov mishandling i nære relasjoner, og en enstemmig rett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte mishandlet kona i 28 år. En del av volden skjedde fordi kona ikke ønsket å ha sex med tiltalte. Hun ga til slutt etter for å unngå å bli slått, skriver avisen. 55-åringen ble imidlertid ikke tiltalt for voldtekt, da det ikke kan bevises at han faktisk truet eller tvang seg til seksuell omgang. I tillegg dømmes mannen for å ha mishandlet to av sine døtre så lenge de har levd. Han dømmes også til å betale 125.000 kroner i oppreisningserstatning til sin kone. Den fysiske mishandlingen opphørte i juni 2019, da kvinnen oppsøkte politiet og tok inn på krisesenter. Tiltalte ble pågrepet to måneder senere. Mannen nekter straffskyld, men erkjenner å ha slått sin kone én gang i forbindelse med et uhell, ifølge ham selv. (©NTB)

