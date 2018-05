Mann fikk bitt av lillefingerledd i Oslo

En mann i 20-årene fikk lørdag bitt av et ledd av lillefingeren under et slagsmål på Økern i Oslo.

Slagsmålet fant sted rundt klokka 19.15 ved Økern bussholdeplass, ifølge VG. Det skal totalt ha vært mellom fem og ti involverte i slagsmålet, der politiet tror at partene var bekjente av hverandre.

– Fornærmede har fått bitt av et ledd av lillefingeren. De mistenkte skal ha kjørt fra stedet med bil, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Politiet etterforsker saken og forsøker å komme i kontakt med de involverte.

