Mann fikk tre over seg - døde

Skogsarbeideren i 50-årene ble funnet av sønnen.

Sør-Øst politidistrikt mottok klokken 23.43 en bekymrimgsmelding om den savnede mannen i Modum.

På Twitter skriver de onsdag morgen at:

«Politiet mottok bekymringsmelding fra familie som ikke hadde hatt kontakt med en mann i slutten av 50-årene siden klokken 13.30. Han drev med rydding og felling av skog i utfordrende terreng,» skriver politiet

Familien hadde selv iverksatt leting og fant blant annet en ATV.

For mannen, som ble funnet av sin sønn, stod livet ikke til å redde:

«Mannens sønn fant han liggende fastklemt under et tre, mens nødetatene var på vei. Det var tydelig at han hadde fått treet over seg etter å ha felt det.»

Han ble erklært død på stedet. Pårørende er varslet og sak er opprettet.