Mann fløyet til sykehuset etter MC-ulykke

En mann i 20-årene er fløyet til Ullevål sykehus etter å ha truffet en lyktestolpe.

Det melder politiet i øst på Twitter klokken 18.43.

- Ukjent skadegrad, skriver de.

Ulykken skjedde på Lysernveien/Hesleveien i Spydeberg i indre Østfold.

Da politiet først meldte om ulykken i 16-tiden, opplyste de at det var snakk om en trafikkulykke mellom MC og personbil. Like etterpå kom meldingen om at det trolig var en singelulykke.

Litt senere opplyste de at MC-føreren hadde truffet en lyktestolpe.

Alle nødetater rykket ut til stedet, også luftambulanse ankom ulykkesstedet.