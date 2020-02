Mann funnet i sjøen på Sunnmøre - fløyet til sykehus

En mann er reddet opp av vannet ved Kvamsøya i Sande på Sunnmøre etter at båten hans ble funnet grunnstøtt. Mannen er sendt til sykehus.

Det opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge.

Et redningshelikopter rykket ut etter melding om at en fritidsbåt med en mann om bord fikk trøbbel nord for Kvamsøya på grunn av været. Meldingen kom klokken 13.14.

- Han hadde puls da han ble hentet opp fra vannet. Han ble funnet med hodet ned i vannet, mens båten hadde grunnstøtt og sunket, forteller Asbjørn Viste, vakthavende i HRS Sør-Norge, til Nettavisen.

Han legger til at mannen ble plukket opp ikke langt unna den grunnstøtte båten, på østsiden av øya Riste, like ved Kvamsøya.

Klokka 13.58 ble båten funnet, med mulig brann om bord, mens mannen ble funnet et kvarter senere i sjøen.

- Det var en pårørende av mannen som meldte ifra. Vi anslår at han har ligget 15-20 minutter i vannet.

Han ble overlevert til Ålesund Sykehus klokka 14.30, men tilstanden er ukjent.

