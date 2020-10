Mann halshugget nord for Paris

Offeret var lærer som viste frem Muhammed-tegninger.

Saken oppdateres

Angrepet skjedde rundt klokken 17 i Conflans-Sainte-Honorine, en forstad vest for den franske hovedstaden.

Avisene Le Parisien og Actu 17 skriver at hendelsen fant sted nær en høyskole. Fransk politi har bekreftet til AFP at offeret var en lærer ved skolen, og hadde vist frem Muhammed-karikaturer under en skoletime. Ifølge Actu 17 var dette noe som angivelig motiverte drapsmannens handling. Sistnevnte er kjent for politiet, skriver nettstedet.

Ifølge Le Parisien hadde læreren nylig undervist studenter i ytringsfrihet, og vist karikaturene i denne sammenhengen. Fransk politi bekrefter til avisen at offeret er halshugget og drept.

Angriperen er ifølge Le Parisien av algerisk nasjonalitet, født i 1972. Han skal ha blitt bedt om å legge ned våpenet sitt, men nektet dette, og deretter blitt skutt av politiet.

La ut bilde på Twitter

Angriperen skal også ha lagt ut bilde av det avdøde offeret på Twitter, melder Actu 17:

– Til Macron, lederen for de vantro, henrettet jeg en av helveteshundene dine som våget å bagatellisere Muhammed, skrev han. Kontoen er nå suspendert.

Franske politikilder opplyser at mannen skal ha ropt «allahu akbar», arabisk for «gud er størst», i forkant av angrepet.

Fransk politi ber også folk om å holde seg unna på Twitter.

Etterforskes som terror

Politiet opplyser at de etterforsker hendelsen som «et drap knyttet til en terrororganisasjon».

Innenriksminister Gérald Darmanin, som er på reise i Marokko, vender umiddelbart tilbake til Paris etter å ha hatt samtaler med statsminister Jean Castex og president Emmanuel Macron, opplyser Darmanins kontor.