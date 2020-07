Mann har tatt rundt 20 gisler på buss i Ukraina

En bevæpnet mann skal ha tatt gisler på en buss i byen Lutsk nordvest i Ukraina.

Lokalt politi opplyser at en bevæpnet mann har tatt omtrent 20 gisler på en buss i byen Lutsk nordvest i Ukraina. Det rapporteres om skyting på stedet.

Ifølge politiet har mannen eksplosiver og våpen, skriver Reuters.

Lokale medier melder at skudd kunne høres på stedet. Det er foreløpig ikke klart om noen er skadd.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at mannen tok kontroll over bussen klokka 9.25 lokal tid.

– Skudd har blitt hørt, bussen ble skadd, skriver presidenten på Facebook og legger til at politiet har iverksatt tiltak for å løse konflikten uten tap av menneskeliv.

Politiet har sperret av byens sentrum og forsøker nå å få kontakt med mannen. De har allerede identifisert ham og sier at han har uttrykt frustrasjon med « Ukrainas system» i sosiale medier.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at mannen tok kontroll over bussen i Lutsk nordvest i Ukraina klokka 9.25 lokal tid. Foto: (Google Maps)