Mann hardt skadd etter arbeidsulykke

- Det er en som har fått en betongblokk over foten.

(Romerikes Blad): Det forteller operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt.

Klokka 10.18 fikk politiet inn melding om en arbeidsulykke på Coop sitt hovedlager på Jessheim.

– Det er en mann på 49 år som har fått en klemskade. Han har fått en betongblokk over foten, sier Skaftnes.

– Vi er på stedet med ambulanse nå. Det er for tidlig å si noe om alvorlighetsgraden på skaden, legger han til.

I en Twitter-melding fra politiet rett over klokka 10.30 opplyses det at mannen er våken, men hardt skadd. Videre skrives det at mannen er ansatt ved lageret.

- Den skadde blir nå fraktet til Ahus. Det er formentlig snakk om et brudd i høyre legg, sier Skaftnes, og legger til at politiet foreløpig ikke vet mer om foranledningen til hendelsen.

- Dette er en sak som vil bli etterforsket av oss og Arbeidstilsynet, legger han til.

