Mann hentet i ambulanse etter snømåking

En mann ble skadet da han falt ned fra et tak i Nesbyen i forbindelse med snømåking tirsdag ettermiddag.

- Vi fikk melding klokken 13.37 om at det var en mann som hadde falt ned fra et tak i Nesbyen i forbindelse med snømåking, sier operasjonsleder ved Nordre-Buskerud politidistrikt, Tom Richard Jansen, til Nettavisen.

Politiet har også varslet Arbeidstilsynet.

- Det er fordi det har, etter det vi kjenner til, vært arbeid mot vederlag, sier Jansen.

Politiet vet foreløpig ikke noe om tilstanden til mannen.

- Han var bevisst da ambulansen kom fram, så jeg tenker det var et godt tegn, sier operasjonslederen.

Politiet vet ikke om ulykken skjedde på et hustak til et privat bolighus eller et næringsbygg. Operasjonslederen vet heller ikke hvor høyt det er fra taket og ned til bakken.

Nettavisen følger saken.

