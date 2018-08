Mann i 20-årene siktet for terror

En mann i 20-årene ble torsdag kveld varetektsfengslet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at en mann i slutten av 20-årene har vært med i to terrororganisasjoner.

Mannen er nå varetektsfengslet og siktet for terror, som ble besluttet i Stavanger tingrett, skriver Rogalands avis.

PST mener at mannen har vært med i to terrororganisasjoner i Syria, deriblant IS, skriver avisen videre.

- Han erkjenner å ha vært med i den ene organisasjonen for å kjempe mot styresettet i hjemlandet, sier mannens forsvarer Adrian Norense Idehen til RA.

Mannens forsvarer mener det er usikkert om organisasjonen er en terrororganisasjon etter norsk rett. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Stavanger tingrett mente det var konkret fare for at mannen ville undra seg straffeforfølging dersom han blir dømt.

Til Dagbladet sier mannens forsvarer at hans klient ikke har noen interesse av å unndra seg straffe forfølgelse. Derfor gir ikke varetektsfengslingen mening, mener Idehen.

- Han har kone og barn i Norge og har vært i utlandet i flere år og kjempet for å komme tilbake til familien sin. Det ville ikke gi mening i det hele tatt å stikke fra Norge eller gjemme seg, sier Idehen til Dagbladet.

