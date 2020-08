Mann i 30-årene omkommet etter fisketur

En mann i 30-årene er bekreftet omkommet etter en fisketur i Nordland. En mann i 50-årene er skadd.

En mann i 30-årene er bekreftet omkommet, og en mann i 50-årene er skadd, etter å ha vært ute på en båttur, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Pårørende er varslet.

Politiet fikk natt til søndag en bekymringsmelding av familien til de to mennene, da de ikke kom tilbake fra en fisketur til forventet tid.

Søndag morgen klokken 06.37 fikk AMK melding om at en bekjent av familien hadde funnet båten på holmen Suttaren utenfor Leinesodden, i Leirfjord kommune i Nordland opplyser politiet. Ambulansebåt, losbåt, politibåt og luftambulanse, samt redningskøyte og redningshelikopter, ble aktivert.

- Den ene av mennene ble bekreftet død av helsepersonell på stedet. Den andre var skadd og ble fraktet med luftambulanse til sykehus, opplyser operasjonsleder Ulf Slettan.

Helgelands Blad får opplyst fra sykehuset i Sandnessjøen at mannen er er overført til St. Olav i Trondheim med brudd- og hodeskade, og at tilstanden var kritisk på tidspunktet for overføring.

De to mennene er hjemmehørende i Sandnessjøen, men var på hyttetur i området da ulykken fant sted.

Politiet er i gang med avhør. Båten er fraktet i land og politiet skal gjøre tekniske undersøkelser.

- Politiet har opprettet sak for å avklare hendelsesforløpet. Saken etterforskes som en ulykke og det er for tidlig å si noe om årsaken.