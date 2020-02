Mann i 30-årene siktet for voldtekt av datter

Mannen fra Romerike ble pågrepet og fengslet i helgen.

En mann i 30-årene ble i helgen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, siktet for voldtekt av barn under 14 år, skriver Romerikes Blad (pluss).

- Jeg kan bekrefte at vi etterforsker en alvorlig sak hvor en far er siktet for overgrep mot sin datter. Etterforskningen er i en innledende fase, og jeg kan ikke uttale meg utover dette, opplyser politiadvokat i Øst politidistrikt, Sonika Sharma-Sundheim, til avisen.

Mannen forsvarer, advokat Henning Bjercke, sier at hans klient nekter straffskyld. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Politiet vil av hensyn til etterforskningene ikke kommentere om de mistenker at det kan være flere fornærmede i saken. Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 300 jf. paragraf 299 – voldtekt av barn under 14 år.