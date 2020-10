Mann i 30-årene tidligere dømt for gjengvoldtekt - nå er han tatt for ny voldtekt

Mente han var for kjekk til å skulle voldta noen da han var i avhør i voldtektssak i 2007.

Natt til onsdag ble den siktede mannen i 30-årene pågrepet av politiet siktet for en voldtekt i Oslo forrige helg.

Voldtekten skal ha skjedd på Sagene i hovedstaden og mannen mener den seksuelle omgangen var frivillig.

- Min klient nekter straffskyld etter siktelsen, sier hans forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen.

DNA-treff avgjørende

Den fornærmede kvinnen er ukrainsk statsborger og den siktede mannen har forklart til politiet at han møtte henne tilfeldig på gaten. Dette bekreftes også av kvinnen i hennes avhør. Mannens versjon er at den seksuelle omgangen de hadde var frivillig, kvinnen mener hun ble voldtatt.

- Det er snakk om en hendelse som skal ha skjedd i helgen. Den fornærmede kvinnen i saken kom til oss etter å ha vært på overgrepsmottaket, sier politiadvokat Ida Beate Fengsrud til Nettavisen.

Deretter anmeldte hun mannen til politiet, men med ukjent identitet på gjerningspersonen. Videoovervåking i området gjorde at politiet allerede her hadde en mistanke mot ham.

- Vi fikk DNA-treff på ham etter at ulike undersøkelser var gjort på boligen til kvinnen og på overgepsmottaket. DNA-treffet gjorde at vi fikk bekreftet at det var ham vi mistenkte. Han var ikke ukjent for politiet, sier Fengsrud.

«For kjekk til å voldta»

I 2007 var mannen med på en gjengvoldtekt. Dommen fra Oslo tingrett beskriver at han og tre andre menn var voldelig og truende overfor en kvinne. Hun utførte også oralsex på alle fire.

I september 2009 ble han dømt til 10 måneders fengsel, hvorav seks av dem skulle gjøres betinget.

I dommen går det frem at han i avhør forklarte for politiet at han ikke kjente til voldtekten og spurte «hvorfor en kjekk gutt som han skulle voldta noen». Han innrømmet etter hvert å ha vært med på hendelsen, men forklarte at det dreide seg om frivillig sex.

Mannen er nå siktet etter paragrafen som gjelder grov voldtekt selv om handlingen ikke anses som grov. Årsaken er at han er dømt for voldtekt tidligere.