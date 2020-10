Mann i 40-årene funnet død - PST koblet inn i etterforskningen

Politiets teknikere jobbet lørdag på et åsted til et mistenkelig dødsfall i Kristiansand. Søndag vil politiet orientere om utviklingen i etterforskningen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: (NTB scanpix)

Politiet i Kristiansand holder søndag en pressekonferanse i forbindelse med at det lørdag ble åpnet etterforskning etter at en mann i 40-årene, som skal være et sentralt medlem av SIAN, ble funnet død.

Politiet i Kristiansand åpnet lørdag etterforskning etter at de definerte funnet av en død mann i 40-årene som mistenkelig. Det var både omstendigheter og observasjoner rundt funnet som ble oppgitt som grunner til at etterforskningen ble startet. Ifølge VG skal den avdøde være en sentral skikkelse i Stopp islamiseringen av Norge (Sian). Dødsfallet etterforskes, ifølge avisen, som drap. Politiet holder søndag pressekonferanse. Se pressekonferansen direkte øverst i saken fra klokken 12.00. – I forbindelse med et mistenkelig dødsfall i Kristiansand som ble omtalt i mediene i går, inviterer Agder politidistrikt til pressekonferanse. Til stede ved pressekonferansen er politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl, skriver politidistriktet søndag formiddag. Politiadvokaten møter mediene klokka 12. Mannen ble ifølge Fædrelandsvennen funnet død i leiligheten sin i Suldalen av en nabo. Også Politiets sikkerhetstjeneste er koblet inn i etterforskningen, melder NRK. Politiet ble varslet om dødsfallet klokken 13.17 lørdag ettermiddag. Mannens pårørende ble varslet senere samme dag. (©NTB)