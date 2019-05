Mann i 60-årene dømt for voldtekt av barn

En mann i 60-årene er dømt til seks år og sju måneders fengsel for gjentatt seksuell omgang med et barn under ti år.

I dommen heter det at mannen opparbeidet et tillits- og avhengighetsforhold til jenta ved å gi gaver i stort omfang, blant annet en hund, og utnytte at jenta hadde et ønske om å være med dyrene som mannen hadde, skriver VG.

De seksuelle overgrepene foregikk over et tidsrom på ett år, og jenta var under ti år da de første overgrepene skjedde.

– Jenta og hennes familie har det veldig vanskelig eter det som har skjedd. Han har brukt jentas hengivenhet for dyr til å lokke henne, sier jentas bistandsadvokat Gunhild Oftedal.

Mannens datautstyr viser at han har søkt på søkeord som har med unge jenter og sex å gjøre, og retten er ikke i tvil om at det er han som har gjort søkene.

Mannen ble også dømt for å ha hatt seksuell omgang med flere andre jenter under 14 og 16 år.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, og ifølge sin advokat Christian Wiig anker han dommen.

