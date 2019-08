Mann i 60-årene døde etter å ha fått tre over seg

En mann i 60-årene døde etter at han fikk et tre over seg i Inderøy i Trøndelag torsdag morgen.

– Det dreier seg trolig om en arbeidsulykke. Et firma jobber med å felle trær på stedet, og et tre har falt over en person, sier operasjonsleder Håvard Høyen i Trøndelag politidistrikt til NTB. Mannen jobbet med å felle trær i Straumen i Inderøy da han fikk treet over seg. Politi, helsepersonell og luftambulanse rykket ut. Det ble forsøkt hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Det var et firma som jobbet med trefelling på stedet, opplyser operasjonsleder Håvard Høyen i Trøndelag politidistrikt til NTB. Mannens kollega meldte fra om hendelsen, sier politiet til Trønder-Avisa. Den avdødes pårørende er varslet. Politiet meldte om hendelsen klokken 9.10. Les også Svensk mann omkom etter arbeidsulykke i Kristiansand