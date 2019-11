Mann i 60-årene tiltalt for gjentatte overgrep mot flere familiemedlemmer

En mann i 60-årene fra Akershus er tiltalt for gjentatte overgrep mot flere familiemedlemmer over flere år.

Det yngste barnet var ifølge tiltalen under ti år da overgrepene startet, og disse skal ha pågått over en periode på seks år.

Overgrepene mot mannens to andre familiemedlemmer skal ha startet da de var henholdsvis under 14 og 16 år gamle. Også dette foregikk over en periode på flere år, heter det i tiltalen. Det første overgrepet i tiltalen skal ha skjedd i 2000, mens det siste forholdet skjedde i 2017.

Han står også tiltalt for seksuell omgang med et annet barn, som også var under ti år da overgrepene startet. I tillegg skal han ha utnyttet et tillits- og avhengighetsforhold for å skaffe seg seksuell omgang med en femte fornærmet i saken.

Mannen i 60-årene står også tiltalt for å ha «anskaffet, innført eller vært i besittelse av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn, eller som seksualiserer barn». Ifølge tiltalen er det også et bilde av én av de fornærmede i saken i dette materialet.

Aktor har lagt ned forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring for den tiltalte mannen.

Det er satt av ti dager til rettssaken, som starter i Nedre Romerike tingrett i februar neste år.

(©NTB)