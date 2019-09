Mann i 70-årene pågrepet i Stavanger etter funn av våpen og eksplosiver

En mann er pågrepet etter funn av våpen og ammunisjon i en bolig på Forus i Stavanger. Politiets bombegruppe fra Oslo og eksperter fra Forsvaret er på stedet.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal det være snakk om store mengder eksplosiver, våpen og ammunisjon på stedet, noe politiet foreløpig ikke vil bekrefte.

– Jeg kan bekrefte at en mann er pågrepet og siktet i saken. Han er allerede avhørt. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om han skal begjæres varetektsfengslet, sier politiadvokat Trude Sem Langfeldt i Sørvest politidistrikt til avisen.

Mann i 70-årene siktet

Like før klokken 18.00 torsdag ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 70-årene er siktet for brudd på våpenlovgivningen.

-I forbindelse med straffesaken ble det gjort undersøkelser i mannens bolig på Gausel i Stavanger. Det er beslaglagt våpen og ammunisjon. Det er også gjort funn av gjenstander som kan stamme fra Forsvaret, og derfor har Sør-Vest politidistrikt fått bistand fra Forsvaret, opplyser jourhavende jurist Erik Engløkk i en pressemelding.

Politiet skulle ransake boligen i forbindelse med etterforskningen av en straffesak.

Funnet er gjort i et gammelt bolighus i et veletablert boligfelt som ligger inntil et friluftsområde. Politiet har sperret av et stort område ved skogen. Brannvesenet er også på stedet.

Evakuerer naboene

Politiet bekrefter også at bombegruppen på Oslo er på plass for å destruere noen eksplosiver, og av sikkerhetsmessige årsaker blir naboene evakuert.

Sør-Vest politidistrikt skriver videre i pressemeldingen at det vil pågå undersøkelser utover kvelden, men at de har kontroll på situasjonen og at det er ingen grunn til ar beboerne i området skal bekymre seg.

