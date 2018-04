En mann i 70-årene er siktet for grov kroppskrenkelse etter at en 58 år gammel mann ble funnet med kutt- og brannskader i en leilighet i Bergen sent fredag kveld. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix. Foto: ( NTB scanpix )

Mann i 70-årene siktet for grov kroppskrenkelse