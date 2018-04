Mann i rullestol døde etter utforkjøring i rulletrapp

En eldre mann i en elektrisk rullestol døde lørdag etter at han ved et uhell kjørte utfor en rulletrapp i et kjøpesender i Harstad.

Ulykken skjedde like over klokka 12 i Amfi Kanebogen i Harstad. Politiet ble varslet av helsevesenet som ble tilkalt til stedet først. Den forulykkede er en mann i 90-årene.

– Mannen var i en elektrisk rullestol og rullet utfor en rulletrapp. Han ble fraktet til Universitetssykehuset i Troms der han ble erklært død ved ankomst, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB.

Han betegner hendelsen som en trist ulykke, men at politiet vil foreta rutinemessig undersøkelse på stedet i etterkant.

(©NTB)

Mest sett siste uken