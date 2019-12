Mann i slutten av 40-årene siktet for drap

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. Han er siktet for drap på en kvinne i Drammen.

Den avdøde, Nina Bråthen (46 år), ble funnet død i sin leilighet på Fjell i Drammen 23. juli i år.

Ifølge politiet skal det ha vært en kjæresterelasjon mellom den avdøde 46-åringen og den siktede mannen i slutten av 40-åra, melder Drammens Tidende.

Saken ble innledningsvis etterforsket som et mistenkelig dødsfall. I løpet av høsten ble saken ytterligere prioritert da det framkom at det kunne dreie seg om et drap, opplyser politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt.

- Den tid som er medgått fra funnet av kvinnen til en pågripelse, har gått til omfattende teknisk og taktisk etterforskning. Skjellig grunn til mistanke mot en bestemt person ga i slutten av november grunnlag for pågripelse og begjæring om fengsling, sier politiinspektør Pedersen.

Til DT forteller Pedersen at det er skadene på offeret som gjør at de nå mener det er snakk om et drap.

Politiet ønsker publikums bistand til opplysninger tilknyttet avdøde og ikke minst gjelder det opplysninger fra sommeren 2019.

- Politiet har tatt en rekke vitneavhør, men antar at det likevel kan være opplysninger som ennå ikke er kommet til politiets kunnskap. Selv om vitner selv skulle mene at deres opplysninger ikke er interessante, ber vi om at vitner kontakter politiet. Dette gjelder ikke minst observasjoner av avdøde med videre, opplyser Pedersen.

Politiets tipstelefon er 969 45 605.