Mann jaget opp i tre av illsint elgokse

Politiet i Trøndelag rykket ut med patrulje for å advare folk om situasjonen. Elgen er nå skutt av viltnemnda.

Elgen står og stanger i treet. Viltnemnda er varslet og rykket ut, skrev politiet på Twitter søndag formiddag.

– Vi melding fra en hardbarket nordlending ca klokken 09.30 om at han satt i et tre. Han hadde blitt jaget av en sint elgokse som da stod og stanget hodet i treet. Nordlendingen satt godt, men han var bekymret for eventuelle andre folk som kunne komme forbi, fortalte Wenche Johnsen, operasjonsleder i politiet i Trøndelag til VG.

Hendelsen skjedde på Risvollan i Trondheim.

Etter hvert forsvant elgoksen og nordlendingen kom seg ned igjen.

«Elgen er på tur opp i marka igjen. Viltnemnda følger etter», skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Klokken 10:42 kom meldingen om at elgen er skutt.