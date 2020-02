Mann knivstukket i moské i London

En mann er pågrepet, siktet for drapsforsøk etter at en mann ble knivstukket under ettermiddagsbønnen i en moské i sentrum av London.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Offeret er brakt til sykehus, og tilstanden er foreløpig ikke kjent, opplyser politiet. Hendelsen skjedde i en moské i Regent's Park, og den mistenkte gjerningsmannen ble pågrepet da politiet rykket ut til stedet. Ifølge ubekreftede meldinger var det bønnelederen som ble knivstukket, og vedkommende er en mann i 70-årene, skriver Sky News. Like før klokken 17.30 opplyser de videre at mannen er utenfor livsfare, men at han blir på sykehuset inntil videre. (©NTB)