Mann knivstukket i Nittedal

Politiet har kontroll på en gjerningsmann etter at det ble meldt om knivstikking i Nittedal i Akershus.

Nødetatene rykket ut til åstedet på Hagan i Nittedal torsdag kveld.

Helsepersonell tar hånd om en skadd person. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, opplyser Øst politidistrikt.

Like etter klokken 21 meldte politiet i Øst på Twitter at både fornærmede og siktede er menn i 20 årene, og begge er ukjente for politiet fra tidligere.

- Skadegrad på fornærmede er fortsatt ikke avklart. Politiet er i gang med avhør av vitner i området samt sikring av tekniske bevis, skriver politiet.