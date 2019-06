Mann knivstukket i Sandefjord

En mann er sendt til sykehus for behandling etter å ha blitt knivstukket. En annen mann er også sendt til sykehus etter hendelsen.

Ambulanse og politi rykket ut til en leilighet i Mosserød i Sandefjord hvor knivstikkingen skal ha skjedd.

– Mannen var bevisstløs da han ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er uklart, men han hadde flere kuttskader, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til TV 2.

Politiet opplyser også om at ytterligere en mann er sendt til sykehus for behandling. Politiet fant han ute - et stykke unna leiligheten.

Klokken kvart på sju søndag kveld melder politiet at de har kontroll på tre personer som blir innbrakt til politistasjonen. Dette er menn som skal ha vært på stedet da knivstikkingen skjedde.

Like før klokken syv opplyste politiet om at enda en mann er innbrakt.

- Han ble påtruffet ute, et stykke fra stedet. Mannen vil bli avhørt så fort det lar seg gjøre, skriver politiet i Sør-Øst.

Både skadeomfanget og hendelsesforløpet er foreløpig ukjent.

Politiet i Sør-Øst meldte om knivstikkingen på Twitter like før klokken 18.30 søndag kveld.