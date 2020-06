Mann må to og et halvt år i fengsel for bortføring av egne barn

DØMT: En 34 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha tatt med seg sine to barn til Pakistan og etterlatt dem der. Marit Hommedal / NTB scanpix

En 34 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til to og et halvt års fengsel for å ha tatt med seg sine to barn til Pakistan og etterlatt dem der.

Barna, en jente og en gutt, ble født i Norge i 2012 og 2014. Den tiltalte 34-åringen tok med seg barna til grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan sommeren 2018, ett år etter at han ble skilt fra barnas mor, en nå 25 år gammel kvinne. 34-åringen sa til ekskona at han ville ha med seg barna til Pakistan, blant annet for å besøke hans gamle og syke mor. Før han reiste, garanterte han overfor moren at han skulle ta med barna tilbake til Norge, men det skjedde ikke, skriver Stavanger Aftenblad. Den 25 år gamle moren har ikke sett eller snakket med barna sine på to år. Saken ble anmeldt i august 2018. I oktober i fjor kom barnas far tilbake til Norge, men barna var ikke med. Han meldte seg for politiet, og har siden sittet i varetekt. I februar ble han dømt til to års fengsel i Stavanger tingrett for omsorgsunndragelse. Han anket dommen, og lagmannsretten skjerpet straffen med et halvt år. Barnas mor er også fra grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan. I retten forklarte hun at hun frykter for sitt eget liv om hun reiser tilbake dit. – Fornærmede har videre forklart at hun har fått formidlet fra domfeltes familie at den eneste måten hun kan få treffe barna igjen, er ved å flytte til Pakistan og gjenoppta samlivet og ekteskapet med domfelte, står det i dommen. (©NTB)