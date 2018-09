Mann med skuddskader fraktes til UNN etter jaktulykke

(Nordlys): En mann i 20-årene ble lørdag ettermiddag fraktet til sykehuset i Tromsø med ambulansehelikopter etter at han ble skutt under jakt på Vannøya.

Mannen har skader fra haglskudd, men omfanget av skadene er foreløpig ikke kjent.

Truffet i hodet

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl Erik Thomassen, opplyser til Nordlys at mannen var del av et jaktlag.

- Han er truffet i hodet. Han var våken og oppegående da vi fikk varsel om hendelsen, sier Thomassen.

Mannen ankom UNN ved 16.30-tiden.

Politiet fikk melding om ulykken fra AMK klokken 15.40. Medlemmer av jaktlaget har også vært i direkte kontakt med politiet.

Ut fra de opplysningene politiet hadde ved 16.40-tiden lørdag ble skuddet ikke avfyrt fra den skaddes våpen.

Etterforskes

Politiet har så langt ikke sendt personell til Vannøya. Øya har ikke veiforbindelse til fastlandet.

- Vi har folk som skal ta kontakt med den skade og med de andre involverte, men foreløpig må vedkommende motta medisinsk behandling før vi kan si mer, sier Thomassen til Nordlys ved 16.40-tiden.

Hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent.

- Vi vil starte etterforskning for å bringe på det rene hva som har skjedd, og om det er en straffbar handling, sier Thomassen.

Han opplyser at politiet så langt ikke har holdepunkter for at skuddene var en ønsket handling.

Les flere saker fra Nordlys her

Mest sett siste uken