Mann mistenkt for å ha drept sine to barn i Sverige

De tre personene som ble funnet i en utbrent bil i Uppsala torsdag, er en mann og hans to barn. Det er trolig snakk om drap og selvmord, mener politiet.

Aktor Anne Sjöblom sier alt tyder på at det er snakk om en far som tok livet av sine to barn, og deretter begikk selvmord.

– Akkurat hvordan han har gjort det, og hvorfor, går det ikke an å svare på i dag, sier Sjöblom.

Den utbrente bilen ble torsdag kveld funnet i Storvreta nord for Uppsala. Hvordan bilen begynte å brenne, kan altså ikke politiet svare på før det er gjort nærmere tekniske undersøkelser.

Det er ingen andre personer som er mistenkt for å ha hatt noe med hendelsen å gjøre.

Etterforskningen vil avgjøre hva som videre skjer. Dersom politiet kommer til at mistanken blir bekreftet, blir saken henlagt, ettersom gjerningsmannen selv er død.