Mann og kvinne skutt på Fjellhamar – politiet mistenker gjengoppgjør

En mann og en kvinne er skutt i en leilighet på Fjellhamar i Lørenskog. Politiet mistenker at det er et gjengoppgjør. Tilstanden til de skadde er ikke kjent.

Øst politidistrikt skriver på Twitter at en sort bil er sett kjørende fra stedet. Politiet fikk melding klokka 0.49 onsdag. Til NTB opplyser operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt at de ikke har noen formening om hvor mange gjerningspersoner det dreier seg om.

Personene som er skutt, oppholdt seg inne i en leilighet. De er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang.

Sju personer i leiligheten

– Det ble løsnet flere skudd, forteller Skaftnes til Romerikes Blad.

Innsatsleder på stedet, Knut Hammer, forteller til avisen at en mann og en kvinne ble funnet i leiligheten, men også fem andre personer.

– Det var totalt sju personer i leiligheten: seks voksne og ett barn. Det er en voksen mann og en dame som er truffet. Det ble startet førstehjelp på stedet, sier Hammer, som legger til at begge skal ha vært ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus.

Mistenker gjengoppgjør

Operasjonsleder Skaftnes sier at politiet mistenker at hendelsen kan være en del av et gjengoppgjør, men at det er for tidlig å konkludere.

– Ja, ut fra måten dette er gjort på. Det kan være at personene har stått utenfor og skutt inn, og da er det grunn til å tro at det er noe som har skjedd i forkant, sier Skaftnes til NTB.

Politiet og kriminalteknikere jobber på stedet for å få forklaringer fra folk i området og sikre spor.

