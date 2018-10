Mann og kvinne tiltalt for voldtekt og mishandling av barn

En mann og en kvinne må møte i Oslo tingrett neste uke, tiltalt for voldtekt, mishandling og seksuell omgang med kvinnens da under ti år gamle barn.

Ifølge tiltalen skjedde det flere overgrep mellom 2002 og 2009, da den nå 45 år gamle kvinnens sønn var mellom fem og tretten år gammel, og datteren var mellom fire og tolv år.

Gutten skal ved flere anledninger ha blitt holdt fast mens han skrek og gråt av smerte, mens moren og en nå 46 år mann voldtok ham i fellesskap.

Begge er også tiltalt for seksuell omgang med kvinnens datter i samme tidsrom. Den 46 år gamle mannen skal ved flere anledninger ha hatt seksuell omgang med jenta, mens moren ved minst et tilfelle var til stede uten å gjøre noe for å stanse dette eller forhindre rekken av senere overgrep.

Ettersom begge de to fornærmede var kvinnens barn, er hun også tiltalt for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Mannen og kvinnen er også tiltalt for å ha mishandlet og utsatt begge barna for vold. Blant annet skal kvinnen ha slått både sønnen og datteren flere ganger, og ved minst en anledning ført flammen fra en lighter under fingertuppene og/eller armene deres.

Ifølge tiltalen var både jenta og gutten ved flere anledninger vitne til at den andre ble utsatt for vold.

Begge de to voksne er også tiltalt for ulovlig oppbevaring av narkotika.

Saken er berammet tirsdag 9. oktober. Det er satt av åtte dager til behandling av saken i Oslo tingrett.

(©NTB)

Mest sett siste uken