Mann omkom etter trefelling i Tolga

En mann i 40-årene er død etter å ha kommet i klem under arbeid med en traktor i i Tolga Østerdalen.

Saken oppdateres!

Det bekrefter politiet i Innlandet mandag kveld.



Det var i forbindelse med trefelling at ulykken skjedde. Politiet opplyser at mannen kom i klem mellom et traktorhjul og en trestamme.

Mannen var frigjort, og mottok behandling av helsepersonell, informerte politiet på Twitter klokka 17.20.

En drøy time senere ble mannen bekreftet omkommet.