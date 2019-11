Mann omkom i arbeidsulykke i Steinkjer

En mann i 50-årene er omkommet etter en arbeidsulykke i Steinkjer.

Det melder Trønderavisa. Ulykken skal ha skjedd tirsdag ettermiddag.

Politiet rykket ut til ulykken et par mil nordøst for Steinkjer sentrum klokken 15.42, etter melding om en person som hadde kommet i klem. Ifølge Trønderavisa skal mannen ha kommet ha blitt klemt mellom en vegg og en gravemaskin under arbeid i Stod.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet.

De pårørende er varslet.

Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 15.42.