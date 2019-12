Mann pågrepet etter funn av mistenkelig gjenstand - bombegruppen på vei

Politiets bombegruppe er på vei til Steinkjer etter at politiet i Trøndelag i går kveld kom over en «mistenkelig gjenstand» i et boligkompleks.

Det skriver politiet på Twitter søndag formiddag. En mann er pågrepet i saken. Den mistenkelige gjenstanden ble funnet i forbindelse med ransaking av et boligkompleks i går kveld. Den pågrepne skal være godt kjent for politiet fra før av. – Politiet var i den aktuelle leiligheten i går kveld ca. klokken 22, i forbindelse med en trusselsak mellom to personer i 20-årene. Da fant vi en mistenkelig gjenstand, og tok derfor kontakt med bombegruppa. Vi fikk beskjed om at gjenstanden ikke utgjorde noe fare så lenge den ble holdt i ro, derfor hadde vi vakthold i leiligheten hele natten. Nå er bombegruppen på vei for å undersøke gjenstanden, sier operasjonsleder Trond Volden til VG.

