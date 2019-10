Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år

En 67 år gammel familiefar er pågrepet for å ha holdt sin egen familie innesperret i en kjeller på et gårdsbruk i Nederland i flere år.

67-åringen er siktet for urettmessig frihetsberøvelse, misbruk og hvitvasking av penger, ifølge politiet i Assen i provinsen Drenthe øst i Nederland.

– Vi har pågrepet faren, sa en polititalskvinne torsdag.

Fortsatt er mye uklart i saken, men torsdag ble det antydet at faren var medlem av en kultbevegelse. En talsmann for Den forente familie, også kalt Enhetskirken, en nyreligiøs bevegelse grunnlagt av koreanske Sun Myung-moon på 1950-tallet, sier 67-åringen på et tidspunkt har vært medlem av bevegelsen.

Dagen i forveien ble en 58 år gammel mann fra Østerrike pågrepet av politiet. Mannen, identifisert som Josef B., leier gården i landsbyen Ruinerwold, der 67-åringen og de seks voksne barna ble funnet i en kjeller tidligere i uken.

Familien ble funnet etter at en av sønnene hadde dratt til en pub der han ba om hjelp. Det antas at familien har sittet isolert på gården i ni år, uten kontakt med omverdenen.

