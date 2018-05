Mann pågrepet på Arlanda – siktet for trusler mot ministre

En 42 år gammel mann er varetektsfengslet, siktet for 26 tilfeller av grove trusler etter at han ble pågrepet på Arlanda tidligere lørdag.

Svenske medier skriver at mannen er mistenkt for å ha sendt brev med hvitt pulver og drapstrusler til flere ministre. Undersøkelser har vist at pulveret ikke var farlig.

Lørdag morgen aksjonerte svensk sikkerhetspoliti, Säpo, idet mannen ankom Arlanda utenfor Stockholm med et fly fra Thailand.

Mannen ble allerede begjært varetektsfengslet i slutten av april, men da befant han seg ikke i Sverige.

(©NTB)

Mest sett siste uken