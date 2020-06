Mann siktet for dobbeltdrap i Stavanger

Det skriver politiet i en pressemelding.

Hendelsen skjedde klokken 02.19, natt til onsdag 24. juni, på en adresse i Storhaug bydel i Stavanger.

- Politiet var raskt på stedet, og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i pressemeldingen.

- Mannen sitter nå i arrest, og vi vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen, sier Soma videre.

De avdøde er en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene, og politiet er i gang med å etterforske saken taktisk og teknisk.

Politiadvokaten kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet, fordi etterforskningen er i på et tidlig stadium, står det avslutningsvis i pressemeldingen.