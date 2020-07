Mann siktet for drap etter mistenkelig dødsfall

En mann er pågrepet og siktet etter at en person ble funnet død natt til søndag.

Det melder politiet i en pressemelding.

- Natt til søndag mottok politiet i Trøndelag melding om et dødsfall på Fergeland i Steinkjer. En utenlandsk statsborger bosatt i Steinkjer ble funnet død på en privat adresse, heter det i en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt.

Videre skriver politiet at som følge av opplysninger i saken og funn på stedet ble det iverksatt en etterforskning, og at en mann er pågrepet og siktet for drap.

- Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at politiet etterforsker saken som drap, men politiets etterforskning er helt i startfasen, og vi etterforsker flere mulige hypoteser, sier Kjersti Brandtsegg Moe, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Den siktet er fraktet til Trondheim politistasjon for avhør.

- Vi ønsker av taktiske grunner ikke å gå ut med kjønn eller alder hverken på avdøde eller siktede nå, sier Moe.

Det blir nå jobbet med kriminaltekniske undersøkelser i boligen.

Politiet opplyser at de av hensyn til etterforskningen ikke vil gi ut flere opplysninger om siktelsen og dødsfallet på nåværende tidspunkt.